ВВС Израиля выпустили ракеты по Сектору Газа

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Были атакованы несколько позиций на запад и север от города Хан-Юнис, в частности, площадка для производства ракет, а также бетонный завод.

ЦАХАЛ поразил несколько целей в ответ на пожар на юге Израиля, вызванный запуском шаров с зажигательной смесью. Израильская армия отметила, что производство ракет было расположено в самом центре жилого района в Секторе Газа.