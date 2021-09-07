ВВС Израиля выпустили ракеты по Сектору Газа
Самолеты и беспилотники ВВС Израиля выпустили ракеты по Сектору Газа в ответ на запуск шаров с зажигательной смесью
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Были атакованы несколько позиций на запад и север от города Хан-Юнис, в частности, площадка для производства ракет, а также бетонный завод.
ЦАХАЛ поразил несколько целей в ответ на пожар на юге Израиля, вызванный запуском шаров с зажигательной смесью. Израильская армия отметила, что производство ракет было расположено в самом центре жилого района в Секторе Газа.
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