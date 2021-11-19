ВВП Украины вырастет в 2021 году на 2,3% вместо 4,5%: инвестбанк JP Morgan ухудшил прогноз

Об этом свидетельствуют новые материалы анализа экономических рынков EMEA Emerging Markets Research, передает Интерфакс-Украина.



"Мы резко пересматриваем ВВП на 2021 год - до 2,3% по сравнению с ранее ожидаемыми 4,5%. Мы оставляем без изменений прогноз роста ВВП на 2022 год на уровне 5% и номинальный ВВП на 2021 год на рекордном уровне 197 млрд долларов (с 2022 года – на уровне 227 млрд долларов), - говорится в исследовании JP Morgan.



Госстат в июле-сентябре 2021 года предварительно оценил рост годового ВВП Украины в 2,4%. Аналитики JP Morgan отмечают, что такая цифра их разочаровала, ведь они предполагали, что за этот период с начала года ВВП вырастет на 6.7%, в то время как Нацбанк ожидал роста на 4%, а консенсус-прогноз (среднее значение основных прогнозных показателей, – ред.) предполагал 3,6%.



Кроме того, в JP Morgan допускают, что в четвертом квартале рост может ослабеть и в результате годовой ВВП составит 2% или ниже.



Аналитики полагают, что пик инфляции был в октябре. В целом в 2021 году JP Morgan ожидает инфляцию на уровне 9,4%, в 2022 году – 8,3%.



"Как ожидает JP Morgan, курс гривни в октябре-декабре этого года и в январе-марте 2022 будет на уровне 26,3 грн/$, в апреле-июне следующего года - 26,5 грн/$, а в июле- сентябре – 26,8 грн/$", - говорится в сообщении.



JP Morgan Chase – крупнейший по размерам активов американский банковский холдинг. Входит в "Большую Четверку" крупнейших банков США. Ведение деятельности в сфере инвестиций, финансовых услуг, управления частными капиталами.

Напомним, 13 октября 2021 года сообщалось, что инвестиционный банк JP Morgan с апреля впервые включит украинские облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в индекс Government Bond Index – Emerging Markets (GBI – EM).

21 октября Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021 году до 3,1% с предыдущих 3,8%, а в 2022 году – до 3,8% вместо 4%.

4 ноября Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста украинского ВВП в 2021 и 2022 годах на уровне 3,5%.

На пятницу, 19 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на уровне 26,44 грн/$.