ВВП Украины в этом году вырастет на 3% при любых обстоятельствах, – президент Ассоциации банков Дубас
Три процента роста ВВП Украины в 2023 году могут быть, скорее всего, при любых обстоятельствах из-за поддержки международных партнеров и выхода на тренд восстановления территорий
Об этом в эфире Эспрессо заявил президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.
"О ВВП разные эксперты по-разному прогнозируют. Есть эксперты, которые прогнозируют еще падение до 5%, а некоторые - рост в 2023 году 3-8%", - отметил он.
Дубас смоделировал ситуацию, что ВСУ к лету заходят в Крым.
"Это может безумно повлиять на ментальность россиян. Представим, что летом заканчивается война. Подписанный мир, репарации, контрибуции и Украину рекой вливаются рекой средства. После этого, когда в Украине начинают работать железобетонные заводы, асфальтные, разные для восстановления. Это будет много рабочих. мест. Я бы сдержанно смотрел на ситуацию, три процента роста могут быть, скорее всего, при любых обстоятельствах. Потому что нас поддерживают международные партнеры и мы постепенно выходим на тренд восстановления наших территорий", - подытожил экономист.
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