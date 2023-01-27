Об этом в эфире Эспрессо заявил президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

"О ВВП разные эксперты по-разному прогнозируют. Есть эксперты, которые прогнозируют еще падение до 5%, а некоторые - рост в 2023 году 3-8%", - отметил он.



Дубас смоделировал ситуацию, что ВСУ к лету заходят в Крым.

"Это может безумно повлиять на ментальность россиян. Представим, что летом заканчивается война. Подписанный мир, репарации, контрибуции и Украину рекой вливаются рекой средства. После этого, когда в Украине начинают работать железобетонные заводы, асфальтные, разные для восстановления. Это будет много рабочих. мест. Я бы сдержанно смотрел на ситуацию, три процента роста могут быть, скорее всего, при любых обстоятельствах. Потому что нас поддерживают международные партнеры и мы постепенно выходим на тренд восстановления наших территорий", - подытожил экономист.