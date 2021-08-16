ВВП Украины в апреле-июне вырос на 5,4%, - Госстат
Реальный ВВП Украины во II квартале 2021 года вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.
Согласно сообщению, реальный ВВП Украины в апреле-июне вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В то же время, по сравнению с предыдущим кварталом реальный ВВП Украины уменьшился на 0,8% с учетом сезонного фактора.
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