ВВП Украины в апреле-июне вырос на 5,4%, - Госстат

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.



Согласно сообщению, реальный ВВП Украины в апреле-июне вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В то же время, по сравнению с предыдущим кварталом реальный ВВП Украины уменьшился на 0,8% с учетом сезонного фактора.



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