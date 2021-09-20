ВВП Украины в апреле-июне вырос до 5,7%, - Госстат

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.



Согласно сообщению, реальный ВВП Украины в апреле-июне вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В то же время, по сравнению с предыдущим кварталом реальный ВВП Украины уменьшился на 0,7% с учетом сезонного фактора.



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