ВВП Украины в апреле-июне вырос до 5,7%, - Госстат
Реальный ВВП Украины во II квартале 2021 года вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.
Согласно сообщению, реальный ВВП Украины в апреле-июне вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В то же время, по сравнению с предыдущим кварталом реальный ВВП Украины уменьшился на 0,7% с учетом сезонного фактора.
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