ВВП Украины по итогам года вырастет на 3,8%, - инфляционный отчет НБУ
ВВП Украины в 2021 году вырастет на 3,8% из-за внутреннего спроса и благоприятных условий внешней торговли
Об этом говорится в июльском инфляционном отчете Национального банка Украины.
"В 2021 году ВВП Украины вырастет на 3,8%. Основным драйвером будет частное потребление, что повысится на 8%", - говорится в отчете.
Так, этот фактор наряду с благоприятными условиями внешней торговли компенсирует потери экономики из-за усиления карантина зимой и весной и действия других временных факторов. Распространение вакцинации позволит быстрее восстановиться наиболее пострадавшим от карантина сектору услуг и пассажирских перевозок.
В НБУ добавили, что экономическая активность оживится также вследствие высокого внешнего спроса. Благоприятные условия торговли позволят улучшить финансовое состояние экспортеров и возобновить инвестиционную активность.
В 2022-2023 годах, прогнозируют в регуляторе, экономика Украины будет расти приблизительно на 4% ежегодно. Кроме приватного потребления, этому будут способствовать значительный спрос на товары украинского экспорта, а также оживление инвестиционной деятельности предприятий благодаря лучшим финансовым результатам и активизации кредитования.
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