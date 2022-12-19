ВВП Украины однозначно будет уменьшаться из-за блекаутов, - экономист Пендзин

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"ВВП (валовой внутренний продукт – ред.) однозначно будет уменьшаться из-за блекаутов, что в первую очередь связано со сложностью работы бизнеса. Например, средний бизнес может себя каким-то образом подстраховать средствами непрерывного питания, теми же генераторами. А крупный бизнес, к сожалению, сегодня полностью перекрыть свое производство альтернативными источниками не может. Мы уже увидели заявления крупных производителей, что проблемы со снабжением электричества приводят к сокращению производства, то есть крупные предприятия будут страдать, и как следствие следует ожидать падения ВВП", - пояснил исполнительный директор Экономического. дискуссионный клуб.



Олег Пендзин подытожил, что в любом случае надо понимать, что в этот год Украина потеряет примерно 32-33% ВВП, такая цифра чрезвычайно велика из-за тех ущерба, который наносит оккупант экономике Украины.

13 декабря премьер-министр Денис Шмигаль в Париже заявил, что ВВП Украины может упасть до 50% в случае продления РФ обстрелов инфраструктуры.

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