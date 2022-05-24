Ввозную пошлину на украинский экспорт в ЕС отменили на год
Сегодня Совет ЕС принял решение отменить на один год импортные пошлины на все товары из Украины
Об этом идет речь на сайте Совета ЕС.
В течение одного года ввозная пошлина на весь украинский экспорт в Европейский Союз не будет взиматься.
Благодаря этим мерам ЕС хочет поддержать экономику Украины.
Сегодняшнее решение приостановит, в частности:
– все те тарифы согласно разделу IV Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, которая устанавливает глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли (ПВЗСТ), которая еще не была либерализована. Приостановка включает, в частности: промышленную продукцию, подлежащую постепенной отмене до конца 2022 года, фрукты и овощи, подлежащие системе входящих цен, а также сельскохозяйственную продукцию и переработанную сельскохозяйственную продукцию, подлежащие тарифным квотам;
– взыскание антидемпинговых пошлин на импорт из Украины;
– применение общих правил импорта к импорту происхождением из Украины.
Решение должно быть подписано и опубликовано в Официальном журнале и вступит в силу на следующий день после его публикации.
- Как мы уже писали, Европарламент поддержал отмену импортных пошлин для Украины, решение вступит в силу после публикации
- Напомним, до внедрения эмбарго США предлагают специальную пошлину на нефть из РФ, которая сдержит рост цен и обогащение России.
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