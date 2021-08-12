Ввозили в Украину наркотики под видом лекарств и косметики: СБУ разоблачила наркокурьеров

Об этом передает пресс-служба СБУ.

"СБУ заблокировала два международных канала контрабандной переправки в Украину наркотиков и прекурсоров. Злоумышленники ввозили оптовые партии "товара" под видом лекарственных средств и косметической продукции", - говорится в сообщении.

Среднемесячные "прибыли" злоумышленников составляли десятки тысяч долларов.

Так, на территории таможенного поста международного аэропорта "Борисполь" правоохранители разоблачили двух наркокурьеров.

Злоумышленники пытались провезти в нашу страну партию псевдоэфедрина - прекурсора, который в подпольных нарколабораториях используют для изготовления метамфетамина.

"Чтобы скрыть противоправную деятельность, дельцы декларировали багаж как лекарственные средства. После переправки "товара" злоумышленники планировали реализовать его через собственную сеть дилеров", - говорится в сообщении.

Установлено, что задержанные входят в состав международной преступной группировки, которая специализируется на сбыте оптовых партий наркотиков из одной из африканских стран.

Сотрудники СБУ установили организатора ячейки наркогруппировки в Украине. Сейчас решается вопрос о сообщение ему и другим участникам противоправной деятельности о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также в Киеве задержан еще один организатор контрабандного канала наркотиков в нашу страну. Злоумышленники переправляли концентрированный каннабис сиз одной из стран Северной Америки под видом косметической продукции.

Для переправки "товара" они использовали сервисы международной почтовой связи.

Правоохранители задержали организатора наркотрафика при получении очередной "посылки". Следователями СБУ по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины ему сообщено о подозрении.