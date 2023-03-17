Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В результате следственно-оперативных действий в Киеве разоблачены организатор и три участника преступной группировки, организовавшей сделку. Среди изъятого у злоумышленников - 40 коробов фальсификата на сумму более 50 млн грн", - утверждали в Службе безопасности.

Группа злоумышленников ввозила в Украину поддельные медпрепараты онкологической группы под видом гуманитарной помощи. Подукцию хранили в антисанитарных условиях в арендованном в столице помещении. Позже злоумышленники продавали "лекарство" через интернет-магазины.

Экспертиза специалистов Службы установила, что изъятые препараты имеют признаки фальсификата и не отвечают заявленным в инструкции "производителя" характеристикам.

Всем участникам группы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств, совершенная организованной группой).

"Им избрана мера пресечения - содержание под стражей. Также проверяется причастность более десяти врачей-онкологов, в том числе зарубежных, к поставкам организаторам схемы псевдоликов и распространению фальсификата среди пациентов", - добавили в пресс-службе.