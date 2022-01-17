Ввоз продукции птицеводства из Украины: ЕС снял ограничения
В понедельник, 17 января, ЕС снял ограничения на ввоз продукции птицеводства из Украины, действовавших с декабря 2020 года в связи с птичьим гриппом
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Госпотребслужба отмечает, что ранее ЕС признал зонирование Украины по высокопатогенному гриппу птицы. Ограничения касались карантинных зон, в которых были обнаружены случаи болезни, а продукцию с неинфицированных территорий разрешалось экспортировать в ЕС.
Ограничения сняты в полном объеме благодаря ликвидации вспышек высокопатогенного гриппа птицы и предотвращению распространения болезни.
В Госпродслужбе отметили, что на протяжении последних лет система госконтроля за гриппом птицы в Украине неоднократно оценивалась инспекторами компетентных органов стран - торговых партнеров, в частности ЕС, США, Японии, Канады, Китая.
"По результатам оцениваний введенная в Украине система государственного контроля за гриппом птицы признавалась эффективной", - говорится в сообщении.
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