Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика Ввоз продукции птицеводства из Украины: ЕС снял ограничения

Ввоз продукции птицеводства из Украины: ЕС снял ограничения

17 января, 2022 понедельник
19:54
Экономика

В понедельник, 17 января, ЕС снял ограничения на ввоз продукции птицеводства из Украины, действовавших с декабря 2020 года в связи с птичьим гриппом

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Госпотребслужба отмечает, что ранее ЕС признал зонирование Украины по высокопатогенному гриппу птицы. Ограничения касались карантинных зон, в которых были обнаружены случаи болезни, а продукцию с неинфицированных территорий разрешалось экспортировать в ЕС.

Ограничения сняты в полном объеме благодаря ликвидации вспышек высокопатогенного гриппа птицы и предотвращению распространения болезни.

В Госпродслужбе отметили, что на протяжении последних лет система госконтроля за гриппом птицы в Украине неоднократно оценивалась инспекторами компетентных органов стран - торговых партнеров, в частности ЕС, США, Японии, Канады, Китая.

"По результатам оцениваний введенная в Украине система государственного контроля за гриппом птицы признавалась эффективной", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 

Новости
курятина
Читайте также:
Александр Турчинов
16 января, 2022 воскресенье
В случае попытки посадить самолет в другом месте украинцы поедут встречать Порошенко из Жулян на Банковую, - Турчинов
14 января, 2022 пятница
"Европейская Солидарность" внесла в Верховную Раду законопроект о повышении денежного довольствия и выплат на жилье для военных – генерал Забродский
16 января, 2022 воскресенье
"Призываем Зеленского перестать раскалывать украинское общество в это рискованное время". Заявление украинской интеллигенции
Киев
+0
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.05
    Покупка 28.05
    Продажа 28.36
  • EUR
    Покупка 31.93
    Продажа 32.38
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
17 января
21:36
метро
В Киеве закрыли станцию метро "Театральная" из-за сообщения о заминировании
21:23
ФИФА признала Левандовски лучшим футболистом года
21:14
Томас Тухель
FIFA The Best Awards: какова сборная футболистов года и кто лучший тренер. Видео
21:06
Великобритания будет поставлять Украине легкие противотанковые оборонные системы для защиты от агрессии РФ
20:58
Эксклюзив
Союз украинских предпринимателей предлагает на полгода отсрочить штрафы за неприменение РРО
20:48
Олаф Шольц
Германия ожидает от России ослабления напряженности на границе с Украиной, - Шольц
20:46
Алексей Арестович
Арестович заявил, что уволился из Офиса президента и вышел из украинской делегации в ТКГ
20:42
Первая в ЕС: Испания ограничит рекламу криптовалют блоггерами в соцсетях
20:29
Украина проиграла Хорватии и с тремя поражениями покинула ЧЕ по гандболу
20:25
Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Польши Рау обсудили наращивание войск РФ в Украине и переговоры с Москвой
20:23
Юрий Витренко
Витренко: "Северный поток-2" способствует подготовке вторжения России
20:22
Эксклюзив
Алексей Голобуцкий
Суд над Порошенко – это желание власти перекрыть все те недостатки, которые они делали 2,5 года, - политтехнолог Голобуцкий
20:21
КНДР провела испытания ракет
Северная Корея снова запустила баллистические ракеты, – военные Южной Кореи
19:58
Шмыгаль встретился с главой МИД Канады: обсудили упрощение поездок для украинцев, соглашение о свободной торговле и привлечение канадских инвесторов
19:47
Минздрав Канады одобрил применение таблеток против коронавируса от Pfizer
19:27
Обновлено
Станцию киевского метро "Позняки" закрывали из-за сообщения о заминировании: движение возобновлено
19:24
С доспехами и автозаками: под Печерским судом собралась полиция, - Гончаренко
19:23
Мелинда Симмонс
"Важно не отвлекаться на поляризацию внутренней политики во время возможного вторжения РФ": посол Великобритании о суде над Порошенко
19:22
Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Залужный: нам грозит не 100 тыс. военных РФ, а миллионное войско
19:20
Украине нужна консолидация и неиспользование преследования в политцелях, - европарламентарий о деле против Порошенко
19:05
Песенный конкурс Евровидения обнародовал полный список претендентов на участие от Украины в 2022 году
18:50
хакер
Кибератака на украинские госресурсы: работу возобновили 95% сайтов
18:40
Людмила Денисова
Почти 90 лет лишения свободы на пятерых граждан Украины: в России по сфабрикованным делам могут осудить крымских татар, - Денисова
18:31
В Киеве подготовили 15 локаций на Крещение, - КГГА
18:26
Эксклюзив
Зеленский
Зеленский будет президентом, который будет отвечать за госизмену в суде, - политтехнолог Бала
18:26
Минздрав: подростки могут вакцинироваться против COVID-19, даже если не имеют всех общих прививок
18:16
школа столовая
С фотографиями блюд: в Украине разрабатывают спецпрограмму, где родители смогут ежедневно видеть школьное меню ребенка
18:13
НАТО
Одесский предприниматель направил письмо генсеку НАТО с предложением передать 5,3 га земли под военную базу Альянса
18:06
Индонезия перенесет столицу из Джакарты к 2024 году
17:49
Нацгвардия ВСУ
Военнослужащие Нацгвардии провели учения в четырех пограничных областях
17:40
В Беларусь начали прибывать военные РФ для проверки сил реагирования
17:39
Валерий Залужный
В случае наступления РФ возможно только политическое влияние НАТО, в остальном – рассчитываем на свои силы, – Залужный
17:38
Сбил насмерть 90-летнюю бабушку: ГБР расследует ДТП с участием чиновника Гостаможслужбы
17:24
Обновлено
Порошенко
Порошенко прилетел в Украину и поехал в суд, ему избирают меру пресечения в деле о госизмене
17:22
Это полный бред, - жена футболиста Малиновского опровергла информацию, что ее муж невакцинирован
17:20
Эксклюзив
Суд Порошенко
Суд над Порошенко может быть местью Коломойского, – журналистка Соколовская
17:19
Техническая проверка: в Харькове 19 января будут звучать сирены
17:17
Зеленский встретится с президентом Польши Дудой
17:00
Самый дорогой футболист "Реала" решил уйти из испанского топ-клуба
17:00
Из-за снижения температуры воздуха: в Киеве декабрьская платежка за тепло выросла почти на 20%
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV