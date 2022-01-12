Ввоз лекарств и медсредств, закупаемых Минздравом, освобождают от НДС
12 января Кабмин принял решение об отмене налога на добавленную стоимость по сделке по ввозу и поставке лекарственных и медицинских средств, закупаемых Министерством здравоохранения
Об этом говорится на заседании правительства.
"Импортеты представляют в Минздраве или лицу, уполномоченном на осуществление закупок в сфере здравоохранения, не позднее чем в течение десяти рабочих дней до дня ввоза следующие документы:
-удостоверенную в установленном порядке копию внешнеэкономического договора (контракт), одной из сторон которого является специализированная организация или победитель процедуры закуневки проведенным лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения, в соответствии с которым планируется такой ввоз; заверенную в установленном порядке копию счета-фактуры (инвойса);
- заверенные в установленном порядке копии сертификатов качества (сертификатов анализа, протоколов анализа и т.п.), выданных производителем на серии лекарственных средств, которые предлагаются к ввозу", - отмечается в сравнительной таблице к проекту Кабмина.
Кроме того, в течение пяти рабочих дней с даты получения документов, Минздрав или лицо, уполномоченное на осуществление закупок в сфере здравоохранения, выдает импортеру справку, подтверждающую ввоз лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним на таможенную территорию Украины в соответствии с соглашениями (договорами) либо предоставляют обоснованный отказ в письменной форме.
"Минздрав обрабатывает документы на оформление справки, которые представляют импортеры, избранные специализированными организациями, осуществляющими закупки. Лицо, уполномоченное на осуществление закупок в сфере здравоохранения прорабатывает документы на оформление справки, которые подают импортеры, определенные победителями по результатам проведения процедур закупок проводимых лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения", - сообщается в документе.
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