Вводить военное положение в Украине оснований нет, - Резников об угрозе вторжения РФ
Министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украине сейчас нет оснований для введения военного положения из-за информации о возможном новом вторжении России
Об этом министр заявил в понедельник, 14 февраля, передает Еспресо.TV.
"Я убежден, что для введения такого особого режима оснований сегодня абсолютно нет. Только ради того, чтобы нормировать медийное пространство, это ни в коем случае делаться не может. Мы живем в демократической стране и учимся проходить подобные испытания", - заявил Резников.
Министр добавил, что уверен, что украинцы переживут этот кризис. Он, по его мнению, носит информационный характер, и из него "Украина выйдет еще сильнее".
"Военное положение вводится, если происходит непосредственно агрессия в качестве уже вторжения. Я надеюсь, что такого вторжения не произойдет, и потому все будет хорошо", - подчеркнул Резников.
- Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что риск полномасштабного российского вторжения остается реальным.
- Ранее также было известно, что разведка США намеренно предоставляла Белому дому тревожные сценарии российской эскалации против Украины – это входило в план сдерживания России.
- В то же время, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не видит предпосылок для полномасштабного наступления России 16 или 17 февраля. Также он заявил, что Украина не будет останавливать воздушное сообщение из-за угрозы нового военного вторжения России, ведь оснований для этого нет.
- Американские СМИ сообщают, что РФ переместила артиллерию и ракетные комплексы большой дальности на огневые позиции, чтобы создать угрозу Украине.
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