Вводить военное положение в Украине оснований нет, - Резников об угрозе вторжения РФ

Об этом министр заявил в понедельник, 14 февраля, передает Еспресо.TV.



"Я убежден, что для введения такого особого режима оснований сегодня абсолютно нет. Только ради того, чтобы нормировать медийное пространство, это ни в коем случае делаться не может. Мы живем в демократической стране и учимся проходить подобные испытания", - заявил Резников.



Министр добавил, что уверен, что украинцы переживут этот кризис. Он, по его мнению, носит информационный характер, и из него "Украина выйдет еще сильнее".



"Военное положение вводится, если происходит непосредственно агрессия в качестве уже вторжения. Я надеюсь, что такого вторжения не произойдет, и потому все будет хорошо", - подчеркнул Резников.

