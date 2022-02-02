"Вводит в заблуждение и подстрекает": президент Хорватии обвинил Великобританию в разжигании конфликта между Украиной и Россией

Об этом пишет Euractiv.



"Великобритания вводит Украину в заблуждение, подстрекает ее и держит в заложниках отношений между представляющим второстепенное государство Лондоном и Вашингтоном... Россия является фактором в этом уравнении, нам нужно соглашение с Россией", - отметил Зоран Миланович.



По его словам, Лондон "вводит Украину в заблуждение", подстрекает и держит в заложниках отношений между Великобританией, которая "стала второстепенным государством", и США.



Также он объяснил, почему не встретился с британским министром обороны Беном Уоллесом.



"Я даже не знаю, как это назвать. Я встречаюсь, пожалуй, с представителями иностранных дел, пожалуй, России, Америки. Мне не о чем говорить с министрами, особенно Соединенного Королевства. Я не встречаюсь с министрами обороны, кроме сверхдержав. Великобритания вышла из ЕС, и это придает ей меньшее значение", - сообщил президент Хорватии.

Напомним, 25 января Зоран Миланович заявил, что Украина не место в НАТО, а Революцию Достоинства назвал "переворотом" и добавил, что в случае эскалации агрессии РФ Загреб максимально дистанцируется от событий.

25 января МИД Украины назвал неприемлемым заявление Милановича и выступило с требованием его публичного опровержения.

26 января премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович попросил у украинцев прощения из- за заявления президента страны Зорана Милановича о том, что Украине не место в НАТО.

После критики в свой адрес за антиукраинские заявления он назвал премьер-министра страны Андрея Пленковича "украинским агентом".

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