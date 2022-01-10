Ввез из Бразилии в Украину 1 кг кокаина в собственном организме: в Черкасской области будут судить иностранца

Об этом сообщает пресс-центр Офиса Генпрокурора.



Черкасская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении иностранного гражданина по факту контрабанды около 1 кг наркотического средства из Бразилии в Украину (ч. 3 ст. 305, ч. 3 с. 307 УК Украины).



Следствие выяснило, что в июле 2021 года подозреваемый ввез в Украину в своем организме 90 капсул с кокаином. Он планировал заработать деньги на наркотиках. Мужчина заполнил таможенную декларацию в аэропорту "Борисполь", в которой указал отсутствие на момент прохождения таможенного контроля товаров, ограниченных или запрещенных к перевозке через украинскую границу. Однако специальное оборудование обнаружило в организме иностранца изъятые наркотики.



Сейчас бразильцу назначили меру пресечения в виде содержания под стражей.

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