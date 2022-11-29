Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в телеграме.



Следователи выяснили, что женщина добровольно согласилась работать на представителей оккупационной администрации. Злоумышленница заняла должность и.о. директора Купянского регионального центра профессионального образования.



"55-летняя злоумышленница ввела российскую программу обучения, получила в оккупационной администрации учебники на русском языке по образовательной программе России и обеспечила их выдачу учащимся", - выяснили правоохранители.



Также псевдодиректор, чтобы внедрить стандарты образования государства-спонсора терроризма, призвала педагогов к сотрудничеству с российскими захватчиками.



В настоящее время злоумышленнице сообщили о подозрении в совершении преступления за коллаборационную деятельность.



Подозреваемой предполагается лишение свободы до 3 лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 15 лет.

СБУ разоблачила жителя Балаклеи в Харьковской области, который добровольно стал "помощником начальника управления" оккупационной администрации россиян и присматривал за работой предпринимателей.

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