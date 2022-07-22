Введены новые правила перевозки животных из Украины в Польшу
Пересечение границы вместе с домашними животными из Украины в Польшу будет происходить по новым временным правилам
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Пересечение границы с домашними животными возможно только при следующих условиях:
- животное имеет имплантированный микрочип;
- животное вакцинировано от бешенства (вакцинация должна быть актуальной и проведенной не раньше установленного микрочипа);
- животное имеет действующий ветеринарный паспорт европейского образца, который выдается государственными ветеринарными учреждениями и подтверждает установку микрочипа и проведение вакцинации.
"Просим пассажиров учесть эти изменения при планировании путешествий и заранее обезопасить своих котиков, собачек, хорьков и других домашних животных от лишних вопросов при пересечении границы с Польшей", - добавили в Укрзализныци.
Ранее на сайте Госпродслужбы сообщали, что правила заработают с 25 июля.
Для упрощения процедуры пересечения границы польские таможенные и ветеринарные службы не потребуют справки о состоянии здоровья и результатах тестирования уровня антител против бешенства, проведенного методом титрования.
- 13 июля в Укрзализныце сообщили, что спрос на международные железнодорожные сообщения растет, поезда заполнены на 90%.
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