Введены новые правила перевозки животных из Украины в Польшу

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Пересечение границы с домашними животными возможно только при следующих условиях:

животное имеет имплантированный микрочип;

животное вакцинировано от бешенства (вакцинация должна быть актуальной и проведенной не раньше установленного микрочипа);

животное имеет действующий ветеринарный паспорт европейского образца, который выдается государственными ветеринарными учреждениями и подтверждает установку микрочипа и проведение вакцинации.

"Просим пассажиров учесть эти изменения при планировании путешествий и заранее обезопасить своих котиков, собачек, хорьков и других домашних животных от лишних вопросов при пересечении границы с Польшей", - добавили в Укрзализныци.

Ранее на сайте Госпродслужбы сообщали, что правила заработают с 25 июля.

Для упрощения процедуры пересечения границы польские таможенные и ветеринарные службы не потребуют справки о состоянии здоровья и результатах тестирования уровня антител против бешенства, проведенного методом титрования.

13 июля в Укрзализныце сообщили, что спрос на международные железнодорожные сообщения растет, поезда заполнены на 90%.

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