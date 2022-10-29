Об этом сообщили на сайте Государственного бюро расследований.

"В апреле 2022 года во время собрания коллектива женщина оправдывала Путина, отмечала, что Украина и Россия должны быть единым целым, поддержала оккупацию Крымского полуострова и Донецкой области", - говорится в сообщении.

В частности сообщается, что женщина говорила, что "Россия ничего такого не хотела, это Украина ее спровоцировала", "если бы наше руководство государства могло договориться, шло бы на уступки РФ, то мы бы не знали, что такое война", "вооруженные силы Российской Федерации ведут освободительную борьбу против националистических движений и действующей власти", "введение войск РФ в Украину, а также введение так называемой политики Путина в нашем государстве пойдет на пользу ее развитию".

Позже в конце октября дело передали в ГБР. Следователями были собраны доказательства, а впоследствии - сообщено женщине о подозрении в оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, а также оправдывании и глорификации лиц, совершавших вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году (ч. 1). 436-2 УК Украины).

"Ей может грозить до 3 лет лишения свободы. Работники ГБР будут ходатайствовать в суде о взятии "любительницы русского мира" под домашний арест и отстранении от должности", - добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве схватили директора школы , которая координировала деятельность российской агентуры в обмен на обещание сделать ее "министром образования" после оккупации. Женщина сотрудничала с представителем РФ, который участвовал в проведении информационных акций против Украины и имел связи с российскими спецслужбами.

8 сентября стало известно, что бывший директор Печерской гимназии №75 в Киеве Алла Душкина сбежала из страны после внесения судебного залога в 500 тыс. грн.