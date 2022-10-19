Введение "военного положения" на оккупированных территориях следует рассматривать как псевдолегализацию РФ мародерства, - Подоляк
Режим "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей для Украины ничего не меняет
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Введение "военного положения" на оккупированных территориях со стороны РФ следует рассматривать только как псевдолегализацию мародерства и разграбление имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой". Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий", - написал Подоляк в твиттер.
- Напомним, Владимир Путин ввел режим "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей
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