Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Введение "военного положения" на оккупированных территориях со стороны РФ следует рассматривать только как псевдолегализацию мародерства и разграбление имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой". Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий", - написал Подоляк в твиттер.

Напомним, Владимир Путин ввел режим "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей

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