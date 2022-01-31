Введение РРО для ФОПов – это горькая таблетка, которую нужно проглотить, – бизнес-омбудсмен
Физические лица-предприниматели с февраля могут начать обращаться с жалобами по РРО, предполагает бизнес-омбудсмен Роман Ващук. Но считает фискализацию "горькой таблеткой", которую Украине нужно проглотить
Об этом он рассказал во время программы Еспресо: Капитал с Андреем Яницким в эфире Еспресо.TV.
"Подозреваю, что с февраля начнем получать жалобы на эти темы, в частности, в вопросах РРО", – сказал он.
Он напомнил, что механизм упрощенной системы был введен для малого бизнеса, в то время как сейчас им пользуется и крупный бизнес, оптимизирующий таким образом уплату налогов.
"Это, к сожалению, некая горькая пилюля, которую так или иначе надо проглотить. Государство, в свою очередь, должно ее немного подсластить, оказав поддержку", - подчеркнул Ващук.
- Напомним, 1 января 2022 г. завершился период отсрочки введения требования применения кассовых аппаратов (регистраторов расчетных операций, РРО) для плательщиков единого налога 2-4 группы. В первую неделю введения предприниматели фиксировали массовые проблемы с работой сервисов.
- Впоследствии парламентарии, в частности председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, заявил о намерении народных депутатов смягчить штрафы за нарушения для тех предпринимателей, которые установили РРО. Хотя соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте, его не включили в повестку дня 1 февраля. После этого Верховная Рада идет на карантин.
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