Введение накопительных пенсий на госпредприятиях позволит отработать механизм таких накоплений, – эксперт

Об этом президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак рассказал в программе "Эспрессо: Кошелек" в эфире "Еспресо.TV".



"Правительство на тех предприятиях, где оно владеет контрольным пакетом акций, вводит механизм перечисления части средств дополнительно к зарплате сотрудников. Это положительный момент, ведь позволит отработать механизм, который впоследствии планируется ввести на всю страну", – сказал он.



Козак подчеркнул, что данная инициатива будет все же работать в плоскости добровольного накопительного уровня, но по принципу, который планируется ввести для обязательного накопительного уровня пенсионного обеспечения для всех украинцев.



"Это еще не обязательная система, это все еще добровольные пенсионные накопления", – указал эксперт.



Напомним, Министерство соцполитики предложило правительству поддержать инициативу введения накопительных пенсий на всех государственных предприятиях, где размер доли государства превышает 50%. Министерство предлагает обязать госкомпании начислять 2% от зарплат их сотрудников в негосударственные пенсионные фонды, где им будут открыты собственные пенсионные счета.



Минсоцполитики предлагает обязать госпредприятия включить в свои финансовые планы на 2023 год расходы на уплату таких пенсионных взносов.

Сейчас в Украине действует первый и третий уровни пенсионного обеспечения – солидарная система и добровольные накопления в негосударственных пенсионных фондах. Украина откладывает введение второго обязательного накопительного уровня из года в год. В конце прошлого года парламентарии анонсировали принятие соответствующих законопроектов в 2022 году со стартом пенсионной реформы в 2023 году.