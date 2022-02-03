Введение накопительных пенсий на госпредприятиях позволит отработать механизм таких накоплений, – эксперт
Идея Министерства социальной политики ввести накопительные пенсии на государственных предприятиях позволит отработать этот механизм, прежде чем ввести обязательные накопительные пенсии для всей страны
Об этом президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак рассказал в программе "Эспрессо: Кошелек" в эфире "Еспресо.TV".
"Правительство на тех предприятиях, где оно владеет контрольным пакетом акций, вводит механизм перечисления части средств дополнительно к зарплате сотрудников. Это положительный момент, ведь позволит отработать механизм, который впоследствии планируется ввести на всю страну", – сказал он.
Козак подчеркнул, что данная инициатива будет все же работать в плоскости добровольного накопительного уровня, но по принципу, который планируется ввести для обязательного накопительного уровня пенсионного обеспечения для всех украинцев.
"Это еще не обязательная система, это все еще добровольные пенсионные накопления", – указал эксперт.
Напомним, Министерство соцполитики предложило правительству поддержать инициативу введения накопительных пенсий на всех государственных предприятиях, где размер доли государства превышает 50%. Министерство предлагает обязать госкомпании начислять 2% от зарплат их сотрудников в негосударственные пенсионные фонды, где им будут открыты собственные пенсионные счета.
Минсоцполитики предлагает обязать госпредприятия включить в свои финансовые планы на 2023 год расходы на уплату таких пенсионных взносов.
- Сейчас в Украине действует первый и третий уровни пенсионного обеспечения – солидарная система и добровольные накопления в негосударственных пенсионных фондах. Украина откладывает введение второго обязательного накопительного уровня из года в год. В конце прошлого года парламентарии анонсировали принятие соответствующих законопроектов в 2022 году со стартом пенсионной реформы в 2023 году.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.13
Покупка 28.13Продажа 28.41
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.25
- Актуальное
- Важное