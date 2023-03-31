Введение любых миротворцев в Украину сейчас заморозит конфликт в интересах РФ, – дипломат Ельченко
Введение миротворцев сейчас может привести к замораживанию конфликта, что является в интересах РФ - это неуместно и не устроит украинцев
Об этом в эфире Еспресо рассказал дипломат, бывший постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.
"Я лично уверен в том, что, в отличие от 2015-2016 годов, когда такая миротворческая операция могла бы приостановить развитие тогдашнего конфликта - на сегодняшний день это выглядит совершенно неуместным. Поскольку введение любых миротворцев (ООН, ЕС, НАТО) никогда не пропустит Россия", - подчеркнул Ельченко.
Он считает, что РФ не согласится на решение, не предусматривающее участие миротворцев дружественных к ним стран.
"Представьте, чтобы на Донбассе или под Херсоном стояли миротворцы из Беларуси, Сирии, Эритреи или Ирана. Введение миротворцев сейчас может привести к замораживанию конфликта, что является в интересах РФ. Да, будет погибать меньше людей, но это абсолютно не устроит ни украинский народ, ни руководство. Эта идея уже не ко времени. Сегодня это нереально и абсолютно никому не нужно", - подытожил дипломат.
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