Введение электронных повесток в России указывает на ее подготовку к длительной войне против Украины, - британская разведка

Об этом информирует минобороны Великобритании.

Отмечают, что 11 апреля российское правительство приняло закон о создании единого реестра лиц, подлежащих призыву на военную службу. Так власти смогут вручать повестки в электронном виде, а не отправлять по почте письма. Это устраняет препятствие, которое позволяло некоторым уклоняться от призыва.

Разведка отмечает, что теперь данные о призыве ряда лиц в цифровом виде связаны с другими государственными онлайн-сервисами. В связи с этим российские власти, вероятно, будут ограничивать права уклоняющихся на трудоустройство и поездки за границу.

По информации разведчиков, меры по отправке электронных повесток вступят в силу позже в этом году. Впрочем, они не указывают на новую волну принудительной мобилизации, поскольку сейчас Москва фокусирует свое внимание на наборе дополнительных добровольческих войск.

"Эта мера, скорее всего, является частью долгосрочного подхода к предоставлению личного состава, поскольку Россия ожидает затяжного конфликта в Украине", - отмечают в разведке.