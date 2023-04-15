Введение электронных повесток в России указывает на ее подготовку к длительной войне против Украины, - британская разведка
На территории России вводится единый реестр военнообязанных и электронных повесток, что свидетельствует о подготовке Кремля к длительной войне против Украины
Об этом информирует минобороны Великобритании.
Отмечают, что 11 апреля российское правительство приняло закон о создании единого реестра лиц, подлежащих призыву на военную службу. Так власти смогут вручать повестки в электронном виде, а не отправлять по почте письма. Это устраняет препятствие, которое позволяло некоторым уклоняться от призыва.
Разведка отмечает, что теперь данные о призыве ряда лиц в цифровом виде связаны с другими государственными онлайн-сервисами. В связи с этим российские власти, вероятно, будут ограничивать права уклоняющихся на трудоустройство и поездки за границу.
По информации разведчиков, меры по отправке электронных повесток вступят в силу позже в этом году. Впрочем, они не указывают на новую волну принудительной мобилизации, поскольку сейчас Москва фокусирует свое внимание на наборе дополнительных добровольческих войск.
"Эта мера, скорее всего, является частью долгосрочного подхода к предоставлению личного состава, поскольку Россия ожидает затяжного конфликта в Украине", - отмечают в разведке.
- 11 апреля госдума России приняла соответствующий законопроект сразу во втором и третьем чтении. На следующий день его одобрил совет федерации страны.
- 14 апреля президент России Владимир Путин оперативно подписал закон об электронных повестках и закрыл границы для тех, кто не явился в военкомат.
- 15 апреля стало известно, что введение электронных повесток в России стало ответом на массовую эмиграцию россиян.
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