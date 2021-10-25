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Главная Общество Вузы пяти областей Украины перешли на "дистанционку"

Вузы пяти областей Украины перешли на "дистанционку"

25 октября, 2021 понедельник
16:30
Общество дистанционное обучение

В пяти областях Украины высшие учебные заведения перешли на дистанционную форму обучения до 15 ноября

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Для сохранения здоровья педагогов и соискателей образования в учреждениях профессионального перед высшим, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления, на прошлой неделе Министерством образования и науки было рекомендовано введение дистанционного обучения с 25 октября по 15 ноября", - говорится в повидоленни.

Как отмечается, университеты 5 областей перешли на дистанционную форму обучения:

  • Запорожская - 100%;
  • Львовская - 100%;
  • Николаевская - 100%;
  • Одесская - 100%;
  • Сумская - 100%.

Некоторые вузы используют смешанную форму обучения. Больше всего таких университетов в Харьковской области - 8 заведений, а также по 2 университета в Киевской и Черниговской областях.

В свою очередь, в очном режиме продолжают работать высшие учебные заведения Черкасской области - 8 университетов, а также 5 университетов Житомирщины.

"Рекомендации МОН о введении дистанционного обучения в учреждениях профессионального перед высшим, высшего и последипломного образования приняты на основе консультаций с Минздравом", - говорится в сообщении.

МОН призвал всех преподавателей, студентов, а также администрации учебных заведений к неукоснительному соблюдению противоэпидемических мер безопасности и проведения прививки.

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