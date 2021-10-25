Вузы пяти областей Украины перешли на "дистанционку"
В пяти областях Украины высшие учебные заведения перешли на дистанционную форму обучения до 15 ноября
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
"Для сохранения здоровья педагогов и соискателей образования в учреждениях профессионального перед высшим, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления, на прошлой неделе Министерством образования и науки было рекомендовано введение дистанционного обучения с 25 октября по 15 ноября", - говорится в повидоленни.
Как отмечается, университеты 5 областей перешли на дистанционную форму обучения:
- Запорожская - 100%;
- Львовская - 100%;
- Николаевская - 100%;
- Одесская - 100%;
- Сумская - 100%.
Некоторые вузы используют смешанную форму обучения. Больше всего таких университетов в Харьковской области - 8 заведений, а также по 2 университета в Киевской и Черниговской областях.
В свою очередь, в очном режиме продолжают работать высшие учебные заведения Черкасской области - 8 университетов, а также 5 университетов Житомирщины.
"Рекомендации МОН о введении дистанционного обучения в учреждениях профессионального перед высшим, высшего и последипломного образования приняты на основе консультаций с Минздравом", - говорится в сообщении.
МОН призвал всех преподавателей, студентов, а также администрации учебных заведений к неукоснительному соблюдению противоэпидемических мер безопасности и проведения прививки.
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