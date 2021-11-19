Вузы и другие образовательные учреждения Киева вернутся к очной учебе с 22 ноября
С 22 ноября все киевские учебные заведения возвращаются к очной форме обучения
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
"С 22 ноября очное обучение возобновят в учебных заведениях, а также в художественных школах и заведениях физической культуры и спорта. Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА", - говорится в сообщении.
С понедельника в помещения образовательных учреждений вернутся соискатели образования:
- специализированного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования;
- заведений физической культуры и спорта;
- художественных школ и художественного образования.
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