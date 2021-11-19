Вузы и другие образовательные учреждения Киева вернутся к очной учебе с 22 ноября

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.



"С 22 ноября очное обучение возобновят в учебных заведениях, а также в художественных школах и заведениях физической культуры и спорта. Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА", - говорится в сообщении.



С понедельника в помещения образовательных учреждений вернутся соискатели образования:

специализированного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования;

заведений физической культуры и спорта;

художественных школ и художественного образования.

Как сообщалось ранее, согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, 22 ноября школьники Киева начнут очное обучение.

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"Возобновить очное обучение заведения могут при соблюдении противоэпидемических требований, установленных правительством для "красной" зоны", - подчеркнули в КГГА.