Вупи Голдберг отстранили от работы ведущей из-за ее слов о Холокосте

Об этом сообщает The Guardian .



"Я немедленно отстраняю Вупи Голдберг на две недели за ее неправильные и оскорбительные комментарии", - заявил Ким Годвин, президент ABC News. Об этом объявили после того, как Голдберг публично принесла извинения.



На телеканале заявили, что попросили ведущую "выделить время на то, чтобы подумать и узнать влияние комментариев".



Скандал начался после комментария Вупи Голдберг при обсуждении решения школьного совета американского штата Теннесси исключить из учебной программы графический роман Арта Шпигельмана "Маус. Исповедь уцелевшего" о Холокосте.



"Давайте будем правдивыми, Холокост - это не о расе, это не так. Речь идет о бесчеловечности человека к человеку, вот о чем идет речь. Это две группы белых людей", - заявила она в понедельник в эфире The View.



"Неважно, черный ты или белый или еврей... все едят друг друга", - продолжила Голдберг.



Ее слова осудили мемориал Аушвица и StopAntisemitism.org, а Джонатан Гринблат из Антидиффамационной лиги (организации, борющейся с антисемитизмом) назвал ее комментарии "опасными".



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