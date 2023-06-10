Об этом сообщает Reuters.

Скандируя "Вучича прочь!", имея в виду президента Сербии и держа большой баннер с надписью "Студенты против насилия", протестующие собрались перед парламентом и прошли маршем к зданию правительства.

Протестующие требуют отставки министра внутренних дел Сербии Братислава Гашича и руководителя спецслужбы Александара Вулина, которых обвиняют в неспособности привлечь к ответственности преступные группировки.

Они также требуют отзыва лицензий на национальное вещание в связи с властями телеканалов Pink TV и Happy TV и запрета некоторых таблоидов, обвиняющих в пропаганде насилия.

Сербский президент, однако, считает, что его правительство не несет ответственности за происходящее. "Виновато ли правительство в произошедших преступлениях? Я не могу с этим согласиться", – сказал он в интервью Reuters в пятницу.

Массовые антиправительственные протесты, вызванные двумя массовыми расстрелами в начале мая, в Сербии продолжаются уже полтора месяца.