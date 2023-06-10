"Вучича прочь!": В Белграде продолжаются массовые антиправительственные протесты
Десятки тысяч сербов в пятницу приняли участие в антиправительственном протесте в Белграде – шестом с начала мая, обвиняя правительство в гибели 18 человек в двух массовых расстрелах и призывая министра внутренних дел Сербии уйти в отставку
Об этом сообщает Reuters.
Скандируя "Вучича прочь!", имея в виду президента Сербии и держа большой баннер с надписью "Студенты против насилия", протестующие собрались перед парламентом и прошли маршем к зданию правительства.
Протестующие требуют отставки министра внутренних дел Сербии Братислава Гашича и руководителя спецслужбы Александара Вулина, которых обвиняют в неспособности привлечь к ответственности преступные группировки.
Они также требуют отзыва лицензий на национальное вещание в связи с властями телеканалов Pink TV и Happy TV и запрета некоторых таблоидов, обвиняющих в пропаганде насилия.
Сербский президент, однако, считает, что его правительство не несет ответственности за происходящее. "Виновато ли правительство в произошедших преступлениях? Я не могу с этим согласиться", – сказал он в интервью Reuters в пятницу.
Массовые антиправительственные протесты, вызванные двумя массовыми расстрелами в начале мая, в Сербии продолжаются уже полтора месяца.
- Во время крупных антиправительственных протестов, состоявшихся в этом месяце в Белграде, демонстранты требовали отставки Вучича, а также двух высокопоставленных должностных лиц службы безопасности. Протестующие требовали отозвать лицензии на вещание у двух приверженных Вучичу телеканалов, которые пропагандируют насилие и часто приглашают на эфиры осужденных военных преступников.
- Митингующие обвиняют Вучича в создании безнадежности и раскола в стране, что, по их мнению, привело к массовым расстрелам 3 и 4 мая , в результате которых погибли 18 и были ранены 20 человек.
- 27 мая Президент Сербии Александр Вучич заявил , что уходит с поста главы Сербской прогрессивной партии.
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