Об этом сообщило издание РТС.

В субботнем обращении к нации, 8 октября, Вучич рассказал историю, которую ему рассказал нынешний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"В 1999 году Венгрия должна была атаковать Сербию с земли, подтвердил мне Орбан и сказал, что я могу сказать это публично. Клинтон и британцы попросили его напасть на Сербию с севера, чтобы они могли растянуть свои силы из Косово в Воеводину. На это он отказался, а Герхард Шредер помог ему ослабить это давление Белого дома", – утверждает сербский президент.

Кроме того, он также добавил, что Орбан после этого якобы говорил с бывшим британским премьером Маргарет Тэтчер.

"Когда Тэтчер открыла дверь, то сказала ему: меня очень беспокоит то, что вы отказались напасть на Сербию, из-за этого погибнет больше британских военных", – рассказал слова Орбана Вучич.

В 1999 году Североатлантический альянс начал бомбардировку Сербии в ответ на осуществление сербской армией этнических чисток боснийского населения Косово.

Кампания НАТО вынудила Сербию прекратить войну против Косово и привела к многочисленным жертвам среди сербов.

Напомним: 13 августа президент Сербии Александер Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России так долго, как это будет возможно.

Позже, 29 августа, Александар Вучич заявил, что у страны есть достаточные финансовые возможности для обеспечения себя энергоресурсами из других стран.

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