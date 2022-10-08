Вучич заявил, что в 1999 году США и Британия "требовали от Венгрии напасть на Сербию"
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что якобы в 1999 году руководители США и Великобритании потребовали от Венгрии "начать наземное наступление на сербскую территорию"
Об этом сообщило издание РТС.
В субботнем обращении к нации, 8 октября, Вучич рассказал историю, которую ему рассказал нынешний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"В 1999 году Венгрия должна была атаковать Сербию с земли, подтвердил мне Орбан и сказал, что я могу сказать это публично. Клинтон и британцы попросили его напасть на Сербию с севера, чтобы они могли растянуть свои силы из Косово в Воеводину. На это он отказался, а Герхард Шредер помог ему ослабить это давление Белого дома", – утверждает сербский президент.
Кроме того, он также добавил, что Орбан после этого якобы говорил с бывшим британским премьером Маргарет Тэтчер.
"Когда Тэтчер открыла дверь, то сказала ему: меня очень беспокоит то, что вы отказались напасть на Сербию, из-за этого погибнет больше британских военных", – рассказал слова Орбана Вучич.
В 1999 году Североатлантический альянс начал бомбардировку Сербии в ответ на осуществление сербской армией этнических чисток боснийского населения Косово.
Кампания НАТО вынудила Сербию прекратить войну против Косово и привела к многочисленным жертвам среди сербов.
- Напомним: 13 августа президент Сербии Александер Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России так долго, как это будет возможно.
- Позже, 29 августа, Александар Вучич заявил, что у страны есть достаточные финансовые возможности для обеспечения себя энергоресурсами из других стран.
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