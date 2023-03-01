Вучич заявил, что сербских наемников, воюющих против Украины, арестуют по возвращении домой
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его соотечественников, воюющих против Украины в составе ЧВК Вагнера, арестуют по возвращении домой
Об этом пишет POLITICO.
"Сербы, которых завербовали воевать в Украине, будут арестованы, когда они вернутся домой и будут в пределах досягаемости наших учреждений", - сказал Вучич.
Издание отмечает: хотя Сербия до сих пор отказывается поддерживать санкции ЕС против России, она все больше демонстрирует несогласие с действиями РФ.
"Сербия останется на своем пути в ЕС", – заявил Вучич журналистам.
- 26 января министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич намекнул, что Белград может изменить свой курс в отношении РФ.
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