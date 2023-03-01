Об этом пишет POLITICO.

"Сербы, которых завербовали воевать в Украине, будут арестованы, когда они вернутся домой и будут в пределах досягаемости наших учреждений", - сказал Вучич.

Издание отмечает: хотя Сербия до сих пор отказывается поддерживать санкции ЕС против России, она все больше демонстрирует несогласие с действиями РФ.

"Сербия останется на своем пути в ЕС", – заявил Вучич журналистам.