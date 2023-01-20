Вучич: Сербия потеряла "задор" относительно членства в ЕС
Президент Сербии Александар Вучич говорит, что его страна уже не столь увлечена перспективой членства в Европейском Союзе, как раньше
Такое заявление он сделал на панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Politico.
"Мы уже не имеем того же задора, как раньше – так же, как и Европейский Союз не так увлечен нами, как мы думали", - заметил президент Сербии.
Вучич добавил, что "пессимистично" настроен относительно вступления Сербии в Европейский Союз в ближайшем будущем.
Однако он поддержал идею Европейского политического сообщества – межправительственного форума, созданного в 2022 году после полномасштабного российского вторжения в Украину. Он назвал ее "важной" и "хорошей идеей (президента Франции Эмманюэля, - ред.) Макрона".
- Как известно, в декабре 2022 года Нидерланды предложили заморозить вступление Сербии в ЕС из-за неприсоединения к санкциям против РФ.
- Уже 18 января 2023 года президент Сербии Александр Вучич заявил, что война в Украине ухудшила отношения Сербии с Россией. Официальный Белград всегда поддерживал дружеские отношения с Москвой, однако признает Крым и Донбасс украинскими.
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