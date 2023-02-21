Об этом он сказал на выставке вооружений в Абу-Даби, сообщает издание РТС.

"Исходя из того, что я мог видеть из заявлений Путина, ясно, что он будет очень яростно продолжать борьбу в Украине, что, как и обычная эскалация конфликта, еще больше усложнит положение Сербии в политическом, военном и всех прочих смыслах" - сказал Вучич .

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"Это то, чего мы ожидали, и я жду увидеть через день, два или три, большие изменения на поле боя и значительные изменения в дальнейших политических действиях относительно Сербии, как со стороны Запада, так и со стороны других международных факторов", - добавил президент Сербии.