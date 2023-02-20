Вучич пообещал существенно увеличить оборонные расходы "для выживания Сербии"

Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Отмечается, что в этом году Сербия может вложить дополнительные 700 миллионов евро в оборонный бюджет, который составляет около 1,5 миллиарда долларов, заявил Вучич на выставке вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби.

Президент Сербии отметил, что эти средства будут направлены на модернизацию танков, дополнительные 200 бронемашин, боевые беспилотники и привлечение новобранцев в элитные подразделения.

В частности, по его словам, соглашение о закупке самолетов Rafale у французской компании Dassault Aviation SA может стоить еще 3 миллиарда евро, если переговоры с производителем будут успешными.

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Издание добавляет, что в апреле прошлого года президент заявил, что Сербия, традиционно зависящая от российских военных самолетов и технологий, может приобрести по меньшей мере 12 Rafale.

"Наша армия должна быть намного, гораздо сильнее. Это важно для выживания Сербии, нам нужны сильные сдерживающие факторы", – сказал Вучич в понедельник, 20 февраля, в прямом телевизионном эфире.