Вучич пообещал существенно увеличить оборонные расходы "для выживания Сербии"
Президент Сербии Александар Вучич пообещал увеличить оборонные расходы на модернизацию армии
Об этом сообщило агентство Bloomberg .
Отмечается, что в этом году Сербия может вложить дополнительные 700 миллионов евро в оборонный бюджет, который составляет около 1,5 миллиарда долларов, заявил Вучич на выставке вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби.
Президент Сербии отметил, что эти средства будут направлены на модернизацию танков, дополнительные 200 бронемашин, боевые беспилотники и привлечение новобранцев в элитные подразделения.
В частности, по его словам, соглашение о закупке самолетов Rafale у французской компании Dassault Aviation SA может стоить еще 3 миллиарда евро, если переговоры с производителем будут успешными.
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Издание добавляет, что в апреле прошлого года президент заявил, что Сербия, традиционно зависящая от российских военных самолетов и технологий, может приобрести по меньшей мере 12 Rafale.
"Наша армия должна быть намного, гораздо сильнее. Это важно для выживания Сербии, нам нужны сильные сдерживающие факторы", – сказал Вучич в понедельник, 20 февраля, в прямом телевизионном эфире.
- 10 декабря сообщалось, что Косово перенесло выборы в населенных сербами районах с 18 декабря на 23 апреля 2023 года из-за повышенного уровня опасности. А сотни сербов в Косово соорудили баррикады на дорогах севера страны, так что они заблокировали движение транспорта на основных пунктах пропуска с Сербией. Для перекрытия движения использовались грузовики, машины скорой помощи и сельскохозяйственная техника. Это произошло на фоне роста напряженности, которая отмечалась взрывами, стрельбой и нападением на полицейский патруль 8 декабря.
- 16 декабря правительство Сербии направило миротворческому контингенту НАТО KFOR запрос с просьбой разрешить стране направить в Косово около 1000 полицейских и армейцев.
- В этот же день Сербия запросила у НАТО разрешение на введение своих войск в Косово.
- 17 декабря премьер-министр Косово Альбин Курти предупредил о попытках России повысить напряженность в отношениях между его страной и Сербией из-за того, что война в Украине для Москвы идет неудачно.
- Уже 26 декабря сербские военнослужащие были приведены в состояние повышенной боевой готовности. А 27 декабря сербы начали возводить новые баррикады на севере Косово, впервые перекрыв улицы в центре одного из главных городов – Митровицы.
- 8 января командование контингента НАТО в Косово (KFOR) отклонило запрос Белграда на введение сербского контингента армии и полиции в Косово и Метохию.
- 11 февраля президент Косово Османи сообщила, что наемники из российской группы Вагнера сотрудничают с сербскими военизированными формированиями для контрабанды оружия и военной формы без опознавательных знаков в Косово.
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