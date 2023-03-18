Вучич отказался пообещать, что Сербия не будет вводить санкции против России, - ISW
Риторика президента Сербии Александра Вучича по поводу отказа Белграда ввести санкции против России смягчается
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Вучич отказался пообещать, что Сербия не будет вводить санкции против России и признал, что решение Белграда не присоединиться к европейским санкциям против России привело к "тяжелым [экономическим] обстоятельствам" для Сербии.
Также он заявил, что оценит, "когда мы окажемся в тупике и когда наша политика должна измениться".
В то же время министр экономики Сербии Раде Баста призвал сербское правительство ввести санкции против России и заявило, что Сербия платит "высокую цену" за то, что не сделала этого 14 марта.
Еще раньше издание Politico сообщало, что Вучич, похоже, пересматривает тесные связи Сербии с Россией. Такое решение президента частично вызвано вербовкой боевиков и подрывной деятельностью в Сербии ЧВК Вагнера и понимание международной экономической и информационной потери, нанесенной Путину его вторжением в Украину.
- Напомним, дипломаты Украины приступили к работе над организацией встречи Зеленского с сербским коллегой Александаром Вучичем.
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