Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Вучич отказался пообещать, что Сербия не будет вводить санкции против России и признал, что решение Белграда не присоединиться к европейским санкциям против России привело к "тяжелым [экономическим] обстоятельствам" для Сербии.

Также он заявил, что оценит, "когда мы окажемся в тупике и когда наша политика должна измениться".

В то же время министр экономики Сербии Раде Баста призвал сербское правительство ввести санкции против России и заявило, что Сербия платит "высокую цену" за то, что не сделала этого 14 марта.

Еще раньше издание Politico сообщало, что Вучич, похоже, пересматривает тесные связи Сербии с Россией. Такое решение президента частично вызвано вербовкой боевиков и подрывной деятельностью в Сербии ЧВК Вагнера и понимание международной экономической и информационной потери, нанесенной Путину его вторжением в Украину.