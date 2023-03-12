Похоже, у пророссийской позиции Вучича истекает "срок бесплатного пользования" – как говорится, "для дальнейшего использования оплатите, пожалуйста, лицензию". По крайней мере, катарский спич Вучича именно так и выглядит как наглый шантаж России.

Так просто прямым текстом: "мы хотим зарабатывать". С молчаливой подсказкой: "или мы получаем достаточные деньги от вас — или спокойно взаимодействуем с другими клиентами, даже если это будет вредить вашим интересам, не можем мы действовать себе в убыток?!".

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Вучич в кулуарах конференции ООН по наименее развитым странам в Катаре: "Сербия никому не снабжает оружие. Мы производим боеприпасы и продаем боеприпасы. Мы не продавали ни оружия, ни боеприпасов ни России, ни Украине. Для Сербии существует в соответствии с международными законами конечный пользователь, и только таким странам Сербия может осуществлять поставки. Говорят, что мы экспортировали через Турцию. Чего еще от нас хотите? Вы хотите, чтобы мы уничтожили Сербию, оборонную промышленность, или вы хотите, чтобы мы продавали, когда нет войн ? Кому тогда продавать, когда нет войн? Мы чисты как слеза, но хотим зарабатывать. Мы вложим еще 100 млн евро в нашу оборонную промышленность".

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Такое впечатление, что последний год Вучич тщательно изучал опыт клана Кадыровых: как маленькому клану горлорезов, с детства развлекавшихся отрезанием голов русских, удалось выбить из Кремля дань. Причем дань регулярная, на постоянной основе. Которая постоянно увеличивается. И дополняется все большими преференциями для Кадыровых.

Учитель тщательно изучал опыт клана Кадыровых: как маленькому клану горлорезов, с детства развлекавшихся отрезанием голов русских, удалось выбить из Кремля дань. Причем дань регулярная, на постоянной основе

Ну, и опыт Эрдогана тоже штука очень обучающая: как, не вмешиваясь в войну напрямую, зарабатывать на обеих сторонах конфликта и еще на посредничестве, и еще немного на переработке и перепродаже ворованного.

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Есть шанс, что окончательно Вучича добила свежая фоточка 17-летнего наследника Кадырова, которому обеспечили целого Путина для праздничной фотосессии (но хотя пока Кадырова везли к Путину в Кремль, а не Путина к Кадырову в аул). И сербский лидер решил "Да какого черта, я тоже так хочу!" и рискнул сделать вот такое открытое заявление.

На дань он вряд ли рассчитывает — по крайней мере опыта Вучича должно хватать на трезвую оценку уже близких перспектив и Путина, и России. Но выбить максимальную выгоду за минимальную деятельность на тот период, пока еще будет существовать РФ в нынешнем виде, почему нет? По крайней мере, это заявление свидетельствует об очень прагматических намерениях президента Сербии.

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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