Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Вучич хочет стать "европейским Кадыровым для Кремля"
OPINION

Вучич хочет стать "европейским Кадыровым для Кремля"

Алексей Голобуцкий
12 мартa, 2023 воскресенье
16:03
Мнение Алексей Голобуцкий

Как маленькому клану горлорезов, с детства развлекавшихся отрезанием голов россиян, удалось выбить из Кремля дань

Похоже, у пророссийской позиции Вучича истекает "срок бесплатного пользования" – как говорится, "для дальнейшего использования оплатите, пожалуйста, лицензию". По крайней мере, катарский спич Вучича именно так и выглядит как наглый шантаж России.

Так просто прямым текстом: "мы хотим зарабатывать". С молчаливой подсказкой: "или мы получаем достаточные деньги от вас — или спокойно взаимодействуем с другими клиентами, даже если это будет вредить вашим интересам, не можем мы действовать себе в убыток?!".

Читайте также: Европа на распутье

Вучич в кулуарах конференции ООН по наименее развитым странам в Катаре: "Сербия никому не снабжает оружие. Мы производим боеприпасы и продаем боеприпасы. Мы не продавали ни оружия, ни боеприпасов ни России, ни Украине. Для Сербии существует в соответствии с международными законами конечный пользователь, и только таким странам Сербия может осуществлять поставки. Говорят, что мы экспортировали через Турцию. Чего еще от нас хотите? Вы хотите, чтобы мы уничтожили Сербию, оборонную промышленность, или вы хотите, чтобы мы продавали, когда нет войн ? Кому тогда продавать, когда нет войн? Мы чисты как слеза, но хотим зарабатывать. Мы вложим еще 100 млн евро в нашу оборонную промышленность".

Читайте также: Новая Австро-Венгрия против Украины?

Такое впечатление, что последний год Вучич тщательно изучал опыт клана Кадыровых: как маленькому клану горлорезов, с детства развлекавшихся отрезанием голов русских, удалось выбить из Кремля дань. Причем дань регулярная, на постоянной основе. Которая постоянно увеличивается. И дополняется все большими преференциями для Кадыровых.

Учитель тщательно изучал опыт клана Кадыровых: как маленькому клану горлорезов, с детства развлекавшихся отрезанием голов русских, удалось выбить из Кремля дань. Причем дань регулярная, на постоянной основе

Ну, и опыт Эрдогана тоже штука очень обучающая: как, не вмешиваясь в войну напрямую, зарабатывать на обеих сторонах конфликта и еще на посредничестве, и еще немного на переработке и перепродаже ворованного.

Читайте также: Моральные танки Олафа Шольца

Есть шанс, что окончательно Вучича добила свежая фоточка 17-летнего наследника Кадырова, которому обеспечили целого Путина для праздничной фотосессии (но хотя пока Кадырова везли к Путину в Кремль, а не Путина к Кадырову в аул). И сербский лидер решил "Да какого черта, я тоже так хочу!" и рискнул сделать вот такое открытое заявление.

На дань он вряд ли рассчитывает — по крайней мере опыта Вучича должно хватать на трезвую оценку уже близких перспектив и Путина, и России. Но выбить максимальную выгоду за минимальную деятельность на тот период, пока еще будет существовать РФ в нынешнем виде, почему нет? По крайней мере, это заявление свидетельствует об очень прагматических намерениях президента Сербии.

Источник

Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Мир
Россия
Владимир Путин
Турция
Сербия
война с Россией
Реджеп Эрдоган
Читайте также:
Сергій Кривонос
11 мартa, 2023 суббота
Бахмут нужно было сдавать еще три недели назад, - генерал Кривонос
11 мартa, 2023 суббота
Фьюри прокомментировал ответ Усика на свой ультиматум
Дмитро Медведєв
11 мартa, 2023 суббота
Медведев предложил изменить название Украины
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.05
    Покупка 38.05
    Продажа 38.9
  • EUR
    Покупка 39.86
    Продажа 40.82
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
12 мартa
16:09
Обновлено
УПЛ: результаты и расписание всех матчей 17-го тура чемпионата Украины
15:30
Россияне шантажируют разработчиков украинской игры S.T.A.L.K.E.R.2 и требуют "извинений перед простыми игроками из РФ и Беларуси"
15:27
Эксклюзив
Россияне уничтожают животных целенаправленно, а в результате войны могут исчезнуть десятки видов, - соучредитель UAnimals
15:24
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину вернется теплая погода
15:03
Швейцария утилизирует 60 ЗРК Rapeir, которые могла бы передать Украине, — СМИ
15:00
"Динамо" победило лидера УПЛ "Днепр-1"
14:45
Инструкторы из РФ, 100 вожаков, по 10 тысяч долларов каждому: в Молдове разоблачили штаб свержения власти
14:41
Эксклюзив
Пока Путин президент, Папы Римского не будет в РФ, - религиовед Филиппович
14:22
В Черном и Азовском морях отсутствуют российские ракетоносители крылатых ракет "Калибр"
14:13
Промоутер подтвердил дату и место боя между Фьюри и Усиком
14:12
Шмыгаль поблагодарил Канаду за запрет импорта алюминия и стали из РФ
14:06
OPINION
Права человека не имеют никакого значения и ценности без того, кто их обеспечит
13:55
Терминалы IBOX возобновили свою работу в Украине: это произошло за три дня
13:38
Оборонный бюджет Украины в 2023 году планируют увеличить на полтриллиона гривен, - нардеп
13:30
Том Хэнкс, Джаред Лето и фильм "Блондинка": названы победители антипремии "Золотая малина"
13:29
Эксклюзив
Власти не пойдут на изменение проевропейского курса в Грузии, - депутат парламента Самнидзе
13:23
Иран
В Иране задержали более 100 подозреваемых по делу об отравлении школьниц
13:03
РФ в дальнейшем обстреливает пограничье Харьковщины, под огнем - районы не менее 7 населенных пунктов, повреждены дома
12:59
Группа TVORCHI не уверена, что сможет попасть на промо-выступления перед "Евровидением"
12:55
Несмотря на протесты, сенат Франции одобрил повышение пенсионного возраста
12:50
Пограничники Молдовы не пустили в страну вероятного боевика "Вагнера" из России
Пограничники Молдовы не пустили в страну вероятного боевика "Вагнера" из России
12:41
Один из самых больших протестов в Израиле: 10-ю неделю подряд люди митингуют против судебной реформы
12:40
Угроза на границе с Беларусью низкая, ситуация контролируемая, - командующий Объединенными силами ВСУ Наев
12:36
Олимпийский чемпион в супер тяжелом весе потерпел второе подряд поражение среди профессионалов
12:19
В Венгрии произошло масштабное ДТП: 42 авто разбились, 19 - сгорели
12:01
OPINION
Время ума, а не эмоций
11:52
Вадим Гутцайт
Должны давить, чтобы не допустить россиян и белорусов к участию в Олимпиаде, - президент НОК Украины Гутцайт
11:51
Эксклюзив
В Бахмуте возможно повторение Дебальцево, - командир подразделения ВСУ Ярославский
11:50
Патриарх Кирилл призвал Папу Римского и ООН не допустить "изгнания" УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры
11:22
"Шахтер" прекратил сотрудничество с титульным спонсором, против которого ввела санкции СНБО
10:58
Эксклюзив
Украина может выйти на границы 1991 года, но война остановится только с "зонтиком" НАТО, - военный эксперт Свитан
10:58
Киеву понадобилось трое суток для ликвидации последствий российской атаки "кинжалом", - КМВА
10:46
Сунак летит в США, чтобы обсудить с Байденом и премьером Австралии противодействие Китаю, - Bloomberg
10:35
Проблема в правительстве: Кулеба призвал Германию к скорейшим поставкам боеприпасов
10:23
Эксклюзив
Россияне пытаются разными методами идти в атаки на Луганщине, - Гайдай
10:15
Инфографика
Курс валют на 12 марта: сколько просят за евро и доллар на черном рынке
10:09
За прошедшие сутки РФ выпустила по Херсонщине 156 снарядов: повреждены дома и предприятие
10:02
OPINION
Как Офис президента формирует лояльность среди "нижнего белья"
09:50
Грузинский боец UFC деклассировал россиянина и поддержал Украину
09:44
В Луганской области 500 женщин требуют от руководства РФ, чтобы их мужчин уволили из группировок "ЛНР" по возрасту
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV