Об этом в эфире Еспресо сказала эксперт-балканистка Мария Гелетий.

"Мне кажется, что сербы хотят быть частью Европы и этого очень хочет Вучич. Его согласие на план Европы по урегулированию ситуации с Косово показывает, что он хочет все сделать, чтобы протянуть сербов в ЕС и для того, чтобы быть частью Европы. Он понимает все последствия, если он отделится от этого и останется другом России. В этом есть надежда - что он сможет привести Сербию в ЕС и забрать ее от России", - отметила она.

По мнению Гелетий, важно также другое дело - если ЕС будет долго тянуть, то Вучич будет терять поддержку.

"Поддержка ЕС в Сербии очень снизилась за последний период из-за того, что Евросоюз очень долго обсуждал с ними разные вопросы - реформы, экономические моменты. ЕС не всегда объективен. Есть страны, которые присоединились к ЕС, но не выполнили кучу требований, а есть достаточно сильные страны, но они не члены ЕС из-за политического решения. Если ЕС сделает шаг навстречу, как он обещал и Вучич делает все возможное, чтобы убедить политикум примириться с Косово и двигаться дальше в ЕС. Я положительно настроена и ожидаю, что Западные Балканы будут частью ЕС", - подытожила эксперт.