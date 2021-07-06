"Втянули осужденную за терроризм": Гармаш сообщил, что РФ сорвала заседание политического подгруппы ТКГ

Об этом сообщил представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш.

"Сегодня в политической рабгрупи ТКГ состоялся, так сказать, дебют нового модератора от ОБСЕ Сильвии Берманн. Было подлый со стороны представителя России Дмитриевского, пользуясь неопытностью человека, спровоцировать его на объявление неформальной консультации - формальным заседанием", - сообщил он.

Гармаш отметил, что в официальных заседаниях ТКГ украинская сторона может быть представлена только в полном составе, с представителями ОРДЛО от Украины. "Раз заседание объявлено официальным - мы с Казанским сели за стол переговоров", - уточнил он и добавил, что в Донецке все-таки решили сорвать диалог и "втянули", так сказать, в студию Майю Пирогову, осужденную украинским судом за террористическую деятельность .

"Мы, как и предупреждали, в таком случае были вынуждены выйти из виртуальной" комнаты переговоров. Впоследствии вышли и все остальные ", - написал он.

Гармаш отметил, что новый модератор от ОБСЕ "в личном общении очень приятная женщина".

"Но на общей неформальной сессии новый модератор заявила о сохранении старых" практик ". А именно:" не интересоваться статусом участников рабочей группы ", - отметил представитель Украины.

Гармаш отметил, что в комплексе мероприятий прямо записано, что рабочие группы "отражают состав ТКГ". На сегодня, уточнил Гармаш, "люди из Донецка и Луганска" официально не представляют никого из членов ТКГ ".

"По сути, это означает, что в процессе так и не появится другой стороны конфликта: Россия будет заявлять, что она посредник, а ее лица из Луганска и Донецка будут продолжать самопровозглашать себя "сторонами конфликта", не имея при этом никакой субьектности. Ну а если нет второй стороны, то и конструктивный диалог невозможен", - добавил он.

Как известно, заседание должно пройти сегодня, 6 июля.

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