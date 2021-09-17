Втягивание украинцев с оккупированных территорий в выборы в Госдуму РФ ставит под сомнение их легитимность, - МИД Украины

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.



"МИД Украины выражает решительный протест и осуждает противоправную организацию и проведение Российской Федерацией 17-19 сентября 2021 года выборов депутатов в Государственную Думу РФ на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь и принудительного привлечения к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им в незаконным способом паспортами граждан РФ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Рассматриваем организацию и проведение незаконного голосования как продолжение грубых нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины ", - говорится в сообщении.



Уточняется, что указанные действия Российской Федерации также грубо нарушают фундаментальные принципы и нормы международного права, обязательства РФ по международным договорам, участниками которых являются Украина и Россия, законодательство Украины, а также противоречат Уставу ООН, резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, Хельсинкском Заключительном акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года.



"Проведение Российской Федерацией выборов на территории временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополь является незаконным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий. Привлечение к голосованию граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, как и почти 1500000. Избирателей, которые сейчас проживают в временно оккупированном Крыму, существенно исказят результаты выборов в Госдуму РФ и в целом ставят под сомнение их легитимность ", - отметили в МИД.



Дипломаты подчеркнули, что все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму, а также организации участия в этих выборах граждан Украины с незаконно выданными паспортами гражданина РФ на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях нести ответственность в соответствии с законодательством Украины.

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