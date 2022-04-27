Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире общенационального телемарафона.



"Втягивание Приднестровья в войну будет означать конец этого анклава, и в Тирасполе это понимают. Поэтому скорее речь идет в этом случае об информационном давлении на Украину", – заявил советник Офиса президента.



Подоляк также добавил, что наибольшую угрозу с точки зрения ракетных ударов Приднестровье представляет для Винницкой и Одесской областей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb