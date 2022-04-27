Втягивание Приднестровья в войну будет означать его конец, - Подоляк
Непризнанное Приднестровье всегда было плацдармом, с которого могут быть определенные риски для Украины
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире общенационального телемарафона.
"Втягивание Приднестровья в войну будет означать конец этого анклава, и в Тирасполе это понимают. Поэтому скорее речь идет в этом случае об информационном давлении на Украину", – заявил советник Офиса президента.
Подоляк также добавил, что наибольшую угрозу с точки зрения ракетных ударов Приднестровье представляет для Винницкой и Одесской областей.
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