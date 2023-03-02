Информацию об этом аналитики Oryx опубликовали в Twitter.

Общие потери ВС РФ составляют 9441 единицу военной техники, включая танки, самолеты, БТР, РСЗО и т.д. Из них 6007 были уничтожены и более 2700 захвачены ВСУ, остальные — повреждены или брошены.

Потери Украины составляют около 3000 единиц техники.

Да, за год войны Россия потеряла:

Танки: почти 1800 единиц, а Украина – чуть больше 450 единиц.

БМП (IFV): россияне потеряли более 2100 единиц, а украинцы - 500.

AFV (другие бронированные машины): Россия потеряла почти 800 единиц, а Украина – чуть менее 300 единиц.

БТР (APC): Россия потеряла 300 единиц, а Вооруженные силы Украины около 220 единиц.

IMV (бронеавтомобили): больше такой техники потеряли мы – почти 300 единиц, а россияне примерно на сотню меньше – 200.

Центры управления: украинцы уничтожили более 200 командных постов врага, а РФ ударила примерно по 10 подобным постам ВСУ.

Инженерные сооружения: почти 300 уничтоженных у россиян и около 50 – у украинцев.

Буксирована артиллерия: в РФ примерно минус 280 ед, а ВСУ потеряли 100 ед.

Самоходная артиллерия: у россиян минус 350 единиц, в ВСУ минус – 110 ед.

РСЗО (MLRS): Россия потеряла почти 200 единиц, а Украина – примерно 40.

Потерянных самолетов с обеих сторон аналитики Oryx насчитали почти одинаковое количество – менее сотни в Украине, что в России.

Вертолетов Украина потеряла примерно 20 ед., а Россия – примерно 90 ед.

Нидерландский проект Oryx ведет подсчет по опубликованным в открытом доступе фото и видео.