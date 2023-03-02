Втрое больше, чем ВСУ: в Oryx подсчитали, сколько техники РФ потеряла за год войны
Российская армия потеряла в Украине почти 10 тысяч единиц техники, что в три раза больше, чем ВСУ - больше танков и БМП
Информацию об этом аналитики Oryx опубликовали в Twitter.
Общие потери ВС РФ составляют 9441 единицу военной техники, включая танки, самолеты, БТР, РСЗО и т.д. Из них 6007 были уничтожены и более 2700 захвачены ВСУ, остальные — повреждены или брошены.
Потери Украины составляют около 3000 единиц техники.
Да, за год войны Россия потеряла:
- Танки: почти 1800 единиц, а Украина – чуть больше 450 единиц.
- БМП (IFV): россияне потеряли более 2100 единиц, а украинцы - 500.
- AFV (другие бронированные машины): Россия потеряла почти 800 единиц, а Украина – чуть менее 300 единиц.
- БТР (APC): Россия потеряла 300 единиц, а Вооруженные силы Украины около 220 единиц.
- IMV (бронеавтомобили): больше такой техники потеряли мы – почти 300 единиц, а россияне примерно на сотню меньше – 200.
- Центры управления: украинцы уничтожили более 200 командных постов врага, а РФ ударила примерно по 10 подобным постам ВСУ.
- Инженерные сооружения: почти 300 уничтоженных у россиян и около 50 – у украинцев.
- Буксирована артиллерия: в РФ примерно минус 280 ед, а ВСУ потеряли 100 ед.
- Самоходная артиллерия: у россиян минус 350 единиц, в ВСУ минус – 110 ед.
- РСЗО (MLRS): Россия потеряла почти 200 единиц, а Украина – примерно 40.
- Потерянных самолетов с обеих сторон аналитики Oryx насчитали почти одинаковое количество – менее сотни в Украине, что в России.
- Вертолетов Украина потеряла примерно 20 ед., а Россия – примерно 90 ед.
Нидерландский проект Oryx ведет подсчет по опубликованным в открытом доступе фото и видео.
- Напомним, в начале февраля аналитики Oryx сообщали , что Россия потеряла в Украине до 1 тыс. танков, что составляет половину ее арсенала.
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