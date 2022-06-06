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Втридорога продавали военную амуницию из-за границы: СБУ разоблачила злоумышленников, реализовавших гуманитарки на 60 млн грн

6 июня, 2022 понедельник
16:53
Криминал

Мужчины с Днепропетровщины во время военного положения сбежали за границу по поддельным документам, а после наладили там бизнес – перепродавали военную амуницию как минимум втрое поднимая цену на товар. В общей сложности успели заработать более 60 млн грн

Об этом информирует в телеграмме Служба безопасности Украины.

"Это группа молодых людей с Днепропетровщины, которые после вторжения РФ сбежали из Украины, использовав поддельные документы. За рубежом они быстро открыли собственный "бизнес" - продавали военную амуницию и товары двойного назначения для нужд ВСУ, минимум втрое завышая их стоимость".

Чтобы не платить таможенные платежи в Украину, злоумышленники завозили товар как гуманитарную помощь, подделывая документы. Это позволило им уклониться от уплаты налогов около 20 млн грн. Всего за время войны продали товаров более чем на 60 млн грн.

Правоохранители обнаружили бронежилеты, каски, наколенники, тепловизоры, оптические прицелы, БПЛА и документацию, подтверждающую преступную деятельность. Одному из участников уже сообщили о подозрении.

Арестованное имущество планируется передать Вооруженным силам Украины.

  • 6 июня суд избрал меру пресечения заместителю председателю Черновицкой областной военной администрации Артуру Мунтяну. Его подозревают в хищении гуманитарки.
  • В Одесской области руководитель Центра гуманитарной помощи настроил бизнес по продаже товаров, предназначенных для военных и переселенцев, которые поставляли украинцы или партнеры из Европы. Злоумышленнику сообщили о подозрении.

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СБУ
война с Россией
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