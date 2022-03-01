Вторжения не было бы, если бы санкции ввели раньше, – Зеленский
Владимир Зеленский считает, что если бы США, ЕС и их союзники по НАТО ввели санкции против России, то не было бы никакого вторжения
Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.
Зеленский отметил, что предупреждал Джо Байдена и Европейский Союз о возможном полномасштабном вторжении России в Украину и просил ввести санкции раньше.
"А мы предупреждали и президента, и Европейский Союз: введите превентивно, введите санкции раньше, вы увидите, какая будет реакция, не будет никакого вторжения. Меня тоже никто не слышал. А теперь вы видите, что происходит", – добавил он.
Он также отметил, что закрытие неба над Украиной – это превентивные санкции. По его словам, введенные сегодня ограничения против России оказывают сильное влияние на ее экономику.
- Напомним, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор.
- Япония присоединилась к западным государствам и ввела санкции против путинской России за полномасштабное нападение на Украину.
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