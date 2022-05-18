Вторжение в Украину: Россия потеряла около 28,3 тыс. военных, 1251 танк, 202 самолета и 441 беспилотник, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

За время полномасштабной войны против Украины ориентировочные потери РФ составили:

личного состава – около 28 300 (+400);

танков ‒ 1251 (+16) ед.;

боевых бронированных машин – 3043 (+34) ед.;

артиллерийских систем – 586 (+8) ед.;

РСЗО (реактивных систем залпового огня) – 199 (+1) ед.;

средств ПВО – 91 (+1) ед.;

самолетов – 202 (+1) ед.;

вертолетов – 167 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 441 (+5);

крылатых ракет – 102 (+5);

кораблей/катеров - 13 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 2137 (+28) ед.;

специальной техники – 43 (+0).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

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