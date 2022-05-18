Вторжение в Украину: Россия потеряла около 28,3 тыс. военных, 1251 танк, 202 самолета и 441 беспилотник, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля по 18 мая оккупанты потеряли около 28 300 военных, 3043 бронемашины, 1251 танк, 586 систем артиллерии и 202 самолета
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
За время полномасштабной войны против Украины ориентировочные потери РФ составили:
- личного состава – около 28 300 (+400);
- танков ‒ 1251 (+16) ед.;
- боевых бронированных машин – 3043 (+34) ед.;
- артиллерийских систем – 586 (+8) ед.;
- РСЗО (реактивных систем залпового огня) – 199 (+1) ед.;
- средств ПВО – 91 (+1) ед.;
- самолетов – 202 (+1) ед.;
- вертолетов – 167 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 441 (+5);
- крылатых ракет – 102 (+5);
- кораблей/катеров - 13 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2137 (+28) ед.;
- специальной техники – 43 (+0).
Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.
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