Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

личного состава – около 29,6 тыс. (+150) оккупантов

танков – 1315 (+10) ед.;

боевых бронированных машин – 3235 (+22) ед;

артиллерийских систем – 617 (+11) ед;

реактивных систем залпового огня – 201 (+0) ед.;

средств ПВО – 93 (+0) ед;

самолетов – 206 (+0) ед;

вертолетов - 170 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 (+11) ед.;

крылатых ракет – 114 (+2) ед.;

кораблей/катеров - 13 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2225 (+8) ед;

специальной техники – 47 (+3) ед.

В течение 25 мая наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском направлении.

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