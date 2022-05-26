Вторжение в Украину: РФ потеряла около 29,6 тыс. оккупантов, 1315 танков, 617 систем артиллерии и 502 БПЛА, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля по 26 мая РФ потеряла в Украине около 29,6 тыс. оккупантов, 3235 бронемашин, 1315 танков и 607 систем артиллерии
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
За время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:
- личного состава – около 29,6 тыс. (+150) оккупантов
- танков – 1315 (+10) ед.;
- боевых бронированных машин – 3235 (+22) ед;
- артиллерийских систем – 617 (+11) ед;
- реактивных систем залпового огня – 201 (+0) ед.;
- средств ПВО – 93 (+0) ед;
- самолетов – 206 (+0) ед;
- вертолетов - 170 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 (+11) ед.;
- крылатых ракет – 114 (+2) ед.;
- кораблей/катеров - 13 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2225 (+8) ед;
- специальной техники – 47 (+3) ед.
В течение 25 мая наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском направлении.
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