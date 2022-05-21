Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.

За время полномасштабной войны против Украины РФ ориентировочно потеряла:

личного состава – около 28 850 (+150) человек;

танков – 1 278 (+15) ед;

боевых бронированных машин – 3 116 (+26) ед.;

артиллерийских систем – 596 (+0) ед;

РСЗО – 201 (+1) ед.;

средств ПВО – 93 (+0) ед;

самолетов – 204 (+0) ед;

вертолетов - 169 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 462 (+2) ед.;

крылатых ракет – 104 (+1) ед.;

кораблей/катеров - 13 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2178 (+16) ед;

специальной техники – 43 (+0) ед.

В течение суток 20 мая наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском направлении.

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