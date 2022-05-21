Вторжение в Украину: РФ потеряла около 28 850 оккупантов, 1 278 танков и 169 вертолетов, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля по 21 мая захватчики потеряли около 28 850 военных, 1 278 танков, 596 систем артиллерии, 462 БПЛА и 169 вертолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.
За время полномасштабной войны против Украины РФ ориентировочно потеряла:
- личного состава – около 28 850 (+150) человек;
- танков – 1 278 (+15) ед;
- боевых бронированных машин – 3 116 (+26) ед.;
- артиллерийских систем – 596 (+0) ед;
- РСЗО – 201 (+1) ед.;
- средств ПВО – 93 (+0) ед;
- самолетов – 204 (+0) ед;
- вертолетов - 169 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 462 (+2) ед.;
- крылатых ракет – 104 (+1) ед.;
- кораблей/катеров - 13 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2178 (+16) ед;
- специальной техники – 43 (+0) ед.
В течение суток 20 мая наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском направлении.
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