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Вторжение в Украину: РФ потеряла около 26 650 военных, 1195 танков, 398 БПЛА и 161 вертолет, - Генштаб ВСУ

12 мая, 2022 четверг
10:23
война с Россией

С 24 февраля по 12 мая оккупанты потеряли около 26 650 военных, 2873 бронемашины, 1195 танков, 534 системы артиллерии и 161 вертолет

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

За время полномасштабной войны против Украины ориентировочные потери РФ составили:

  • военных – около 26650 (+300) человек;
  • танков – 1195 (+8) ед.;
  • боевых бронированных машин – 2873 (+17) ед.;
  • артиллерийских систем – 534 (+6) ед.;
  • РСЗО – 191 (+6) ед.;
  • средств ПВО – 87 (+0) ед;
  • самолетов – 199 (+0) ед;
  • вертолетов - 161 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 (+8) ед.;
  • крылатых ракет – 94 (+0) ед.;
  • кораблей/катеров - 13 (+1) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2019 (+22) ед.;
  • специальной техники – 41 (+0) ед.

В течение 11 мая наибольшие потери оккупантов понесли на Кураховском направлении.

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