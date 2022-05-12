Вторжение в Украину: РФ потеряла около 26 650 военных, 1195 танков, 398 БПЛА и 161 вертолет, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

За время полномасштабной войны против Украины ориентировочные потери РФ составили:

военных – около 26650 (+300) человек;

танков – 1195 (+8) ед.;

боевых бронированных машин – 2873 (+17) ед.;

артиллерийских систем – 534 (+6) ед.;

РСЗО – 191 (+6) ед.;

средств ПВО – 87 (+0) ед;

самолетов – 199 (+0) ед;

вертолетов - 161 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 (+8) ед.;

крылатых ракет – 94 (+0) ед.;

кораблей/катеров - 13 (+1) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2019 (+22) ед.;

специальной техники – 41 (+0) ед.

В течение 11 мая наибольшие потери оккупантов понесли на Кураховском направлении.

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