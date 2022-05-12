Вторжение в Украину: РФ потеряла около 26 650 военных, 1195 танков, 398 БПЛА и 161 вертолет, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля по 12 мая оккупанты потеряли около 26 650 военных, 2873 бронемашины, 1195 танков, 534 системы артиллерии и 161 вертолет
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
За время полномасштабной войны против Украины ориентировочные потери РФ составили:
- военных – около 26650 (+300) человек;
- танков – 1195 (+8) ед.;
- боевых бронированных машин – 2873 (+17) ед.;
- артиллерийских систем – 534 (+6) ед.;
- РСЗО – 191 (+6) ед.;
- средств ПВО – 87 (+0) ед;
- самолетов – 199 (+0) ед;
- вертолетов - 161 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 (+8) ед.;
- крылатых ракет – 94 (+0) ед.;
- кораблей/катеров - 13 (+1) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2019 (+22) ед.;
- специальной техники – 41 (+0) ед.
В течение 11 мая наибольшие потери оккупантов понесли на Кураховском направлении.
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