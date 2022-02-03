Вторжение в Украину будет трагическим просчетом, - Джонсон в разговоре с Путиным

Об этом сообщает пресс-релиз правительства Великобритании.



"Премьер-министр выразил глубокую обеспокоенность нынешней враждебной активностью России на границе с Украиной", - говорится в документе.



Кроме того, британский премьер отметил, что необходимо найти способ разрешения конфликта, уважающий территориальную целостность Украины и право на самооборону.



"Глава правительства подчеркнул, что любое дальнейшее вторжение России на территорию Украины будет трагическим просчетом", - отмечено в пресс-релизе.



Борис Джонсон добавил, что европейские демократии, в частности Украина, имеют право стремиться к членству в НАТО, а сам Альянс является оборонным объединением.

Напомним, ранее сообщалось, что Борис Джонсон хочет лично пообщаться с Владимиром Путиным.

На фоне напряженной ситуации в конфликте России и Украины Джонсон намерен в ближайшие дни посетить кризисный регион.

Стало известно, что во время переговоров Джонсон намерен призвать Путина "отойти от края бездны".

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