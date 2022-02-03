Вторжение в Украину будет трагическим просчетом, - Джонсон в разговоре с Путиным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил обеспокоенность агрессией России против Украины и заявил, что вторжение на украинскую территорию станет просчетом для российского лидера
Об этом сообщает пресс-релиз правительства Великобритании.
"Премьер-министр выразил глубокую обеспокоенность нынешней враждебной активностью России на границе с Украиной", - говорится в документе.
Кроме того, британский премьер отметил, что необходимо найти способ разрешения конфликта, уважающий территориальную целостность Украины и право на самооборону.
"Глава правительства подчеркнул, что любое дальнейшее вторжение России на территорию Украины будет трагическим просчетом", - отмечено в пресс-релизе.
Борис Джонсон добавил, что европейские демократии, в частности Украина, имеют право стремиться к членству в НАТО, а сам Альянс является оборонным объединением.
- Напомним, ранее сообщалось, что Борис Джонсон хочет лично пообщаться с Владимиром Путиным.
- На фоне напряженной ситуации в конфликте России и Украины Джонсон намерен в ближайшие дни посетить кризисный регион.
- Стало известно, что во время переговоров Джонсон намерен призвать Путина "отойти от края бездны".
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