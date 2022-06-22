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Вторжение в Литву маловероятно, ведь Россия бросила все силы на войну против Украины, - военный эксперт Антанайтис

22 июня, 2022 среда
17:47
Мир

Литовский военный эксперт Дарюс Антанайтис считает, что военное вторжение России в Литву маловероятно, ведь страна-агрессор бросила все силы на войну против Украины

Эксперт выразил такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо".

"Российская Федерация не пойдет на вторжение в Литву. У Москвы недостаточно ресурсов, ведь все россияне бросили против Украины. У России нет военного потенциала проводить какие-либо другие военные действия. В угрозах России по отношению к Литве нет ничего значимого. Кремль должен понимать, что какие-либо действия по Литве вовлекают в противостояние все страны НАТО", - отметил Антанайтис.

Военный эксперт добавил, что Литва от России не зависит, поэтому энергетический шантаж Кремля не будет иметь никакого смысла.

"Российская Федерация не впервые угрожает, что будет предпринимать определенные действия. Не стоит также забывать о военных учениях России. Как только РФ выдает очередное террористическое сообщение, пытаясь запугать, мы думаем, что кремль будет делать дальше? Если россияне хотят ограничить поставки нефти, газа, электричества, мы можем сказать, что в этом нет никакого смысла, ведь Литва от России не зависит", – заметил Дарюс Антанайтис.

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