Об этом сообщило издание CNN.

"Что изменилось за последнюю неделю, так это то, что НАТО расширилось таким образом, что это только подчеркивает стратегическую неудачу решения Путина ворваться в Украину... То, что мы наблюдаем, – это полный провал со стороны Путина относительно его решения вторгнуться в более слабую Украину. И никак, никоим образом война Путина в Украине не улучшила жизнь и будущее русского народа", - заявил Бжезинский.

Также отвечая на вопрос о том, ведутся ли какие-нибудь мирные переговоры, Бжезинский сказал, что каждую минуту каждый день американское правительство готово продвигаться по пути дипломатии. Однако Россия продвигается по пути агрессии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окружении Путина уже сформировалась группа людей, которая поняла, что война проиграна, - Пионтковский

Он также отметил, что Штаты привержены тому, чтобы крепкий мир охватывал полное восстановление Украины и ее вхождение в западную институционную орбиту. Кроме того, по мнению Бжезинского, большинство законодателей США по-прежнему привержены идее оказания помощи Украине и проявлению солидарности с ней.