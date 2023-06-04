Вторжение России в Украину стало стратегическим провалом Путина, - посол США Бжезинский
Посол США в Польше Марк Бжезинский считает, что полномасштабное вторжение России в Украину стало для президента РФ Владимира Путина стратегическим провалом
Об этом сообщило издание CNN.
"Что изменилось за последнюю неделю, так это то, что НАТО расширилось таким образом, что это только подчеркивает стратегическую неудачу решения Путина ворваться в Украину... То, что мы наблюдаем, – это полный провал со стороны Путина относительно его решения вторгнуться в более слабую Украину. И никак, никоим образом война Путина в Украине не улучшила жизнь и будущее русского народа", - заявил Бжезинский.
Также отвечая на вопрос о том, ведутся ли какие-нибудь мирные переговоры, Бжезинский сказал, что каждую минуту каждый день американское правительство готово продвигаться по пути дипломатии. Однако Россия продвигается по пути агрессии.
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Он также отметил, что Штаты привержены тому, чтобы крепкий мир охватывал полное восстановление Украины и ее вхождение в западную институционную орбиту. Кроме того, по мнению Бжезинского, большинство законодателей США по-прежнему привержены идее оказания помощи Украине и проявлению солидарности с ней.
- 4 июня сообщалось , что первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член провластной партии Единая Россия Константин Затулин констатировал провал так называемой "СВО".
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