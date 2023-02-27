Об этом он сказал 27 января на заседании Совета ООН по правам человека, посвященном 75-летию Всеобщей декларации прав человека, передает CNN .

"Это (вторжение РФ, - ред.) повлекло за собой массовую смерть, разрушение и перемещение", - сказал Гутерреш.

"Управление Верховного комиссара по правам человека задокументировало десятки случаев связанного с конфликтом сексуального насилия над мужчинами, женщинами и девушками", – добавил он.

Гутерреш призвал международные правительства уважать и активизировать декларацию, которой, по его словам, часто пренебрегают и злоупотребляют.