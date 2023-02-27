Вторжение России в Украину повлекло за собой "самые массовые нарушения прав человека", – Гутерреш
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что вторжение России в Украину повлекло за собой "самые массовые нарушения прав человека, с которыми мы живем сегодня"
Об этом он сказал 27 января на заседании Совета ООН по правам человека, посвященном 75-летию Всеобщей декларации прав человека, передает CNN .
"Это (вторжение РФ, - ред.) повлекло за собой массовую смерть, разрушение и перемещение", - сказал Гутерреш.
"Управление Верховного комиссара по правам человека задокументировало десятки случаев связанного с конфликтом сексуального насилия над мужчинами, женщинами и девушками", – добавил он.
Гутерреш призвал международные правительства уважать и активизировать декларацию, которой, по его словам, часто пренебрегают и злоупотребляют.
- В начале февраля Гутерреш говорил , что вероятность эскалации войны России против Украины продолжает расти, в то время как перспективы установления мира уменьшаются.
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