Вторжение России в Украину нарушает устав ООН в 1945 году, - Байден
По словам президента США Джо Байдена, вторжение России в Украину нарушает устав ООН, принятый в 1945 году после Второй мировой войны
Об этом сообщает Reuters.
Об этом он будет говорить в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН в среду 21 сентября. Несмотря на это, как заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, Байден не будет использовать свою речь, чтобы утверждать, что Россию следует исключить из членства Совета Безопасности ООН, где она является одним из пяти постоянных членов, которые могут наложить вето на любую резолюцию по безопасности.
- Как отметил Боррель, события в Украине станут ключевой темой 77-й Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, поскольку война и ее последствия затрагивают весь мир.
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